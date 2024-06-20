الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. توقعات تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ وشروط القبول بالمدارس

تنسيق التمريض
تنسيق التمريض

مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يحرص الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة  تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ عبر جوجل، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 للطلبة.

تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ وعدد من المحافظات، وشروط التقديم في التمريض العادي بعد الإعدادية 2025، وشروط القبول.

توقعات تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ 

وفي هذا السياق، يتمكن الطلاب والطالبات التعرف على تنسيق التمريض لعام 2024 محافظة كفر الشيخ المتوقع، وقد جاء علي النحو التالي:

  • تنسيق التمريض العادي محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.
  • بينما جاء تنسيق التمريض محافظة القاهرة: 220 درجة.
  • وصل تنسيق التمريض العادي محافظة الجيزة: 218 درجة.
  • يكون تنسيق التمريض العادي محافظة الشرقية: 264 درجة.
  • تنسيق التمريض العادي محافظة الأقصر: 195 درجة.
  • وتنسيق التمريض الغربية: 234.5 درجة.
  • بينما يكون تنسيق التمريض محافظة البحيرة: 277 درجة.
  • تنسيق التمريض العادي دمياط: 200 درجة.
  • تنسيق التمريض العادي محافظة سوهاج: 265 درجة.
  • وتنسيق التمريض محافظة الإسكندرية: للبنين 260، للبنات 255 درجة.

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

توقعات تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة بديل للثانوية العامة

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وبحسب مديريات الصحة في مصر، فإنّ تكون شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024 تتضمن الآتي:

  1. حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الإتمام لمرحلة التعليم الأساسي أو ما سيعادلها لعام 2024.
  2. أن يتقدم الطالب لتنسيق التمريض لعام 2024 في ذات المحافظة والمركز اللذين بهما بها محل سكنه.
  3. أن سيكون قد درس اللغة الإنجليزية سواء كانت لغة أولى أو ثانية.
  4. تقديم ولي الأمر لإقرار تفرغ للطالب أو الطالبة للدراسة وتكون بصورة كاملة.
  5. القبول سوف يكون وفقًا للمجموع الأعلى فالأقل، وتكون مع تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 وذلك بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
  6. أن يكون (الطالب أو الطالبة) مصري الجنسية، وذلك حسب السلوك والسير.
  7. أن يجتاز (الطالب أو الطالبة) اختبارات الإملاء والقدرات تكون بدرجة لا تقل عن 70%.
  8. أن يجتاز (الطالب أو الطالبة) كشف الهيئة، وأيضا الكشف الطبي.
تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ تنسيق التمريض 2024 تنسيق التمريض التمريض 2024 كفر الشيخ التمريض التمريض 2024 توقعات تنسيق التمريض 2024

مواد متعلقة

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

موعد ظهور تنسيق مدارس التمريض فى أسوان لعام 2024

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

من أبوماضى إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعى فى مصر

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية