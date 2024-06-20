الآن.. توقعات تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ وشروط القبول بالمدارس

مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يحرص الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ عبر جوجل، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 للطلبة.

تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ وعدد من المحافظات، وشروط التقديم في التمريض العادي بعد الإعدادية 2025، وشروط القبول.

توقعات تنسيق التمريض 2024 كفر الشيخ

وفي هذا السياق، يتمكن الطلاب والطالبات التعرف على تنسيق التمريض لعام 2024 محافظة كفر الشيخ المتوقع، وقد جاء علي النحو التالي:

تنسيق التمريض العادي محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

بينما جاء تنسيق التمريض محافظة القاهرة: 220 درجة.

وصل تنسيق التمريض العادي محافظة الجيزة: 218 درجة.

يكون تنسيق التمريض العادي محافظة الشرقية: 264 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الأقصر: 195 درجة.

وتنسيق التمريض الغربية: 234.5 درجة.

بينما يكون تنسيق التمريض محافظة البحيرة: 277 درجة.

تنسيق التمريض العادي دمياط: 200 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة سوهاج: 265 درجة.

وتنسيق التمريض محافظة الإسكندرية: للبنين 260، للبنات 255 درجة.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وبحسب مديريات الصحة في مصر، فإنّ تكون شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024 تتضمن الآتي: