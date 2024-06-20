الخميس 20 يونيو 2024
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هل يمكن أن تفقد المصابة بسرطان المبيض القدرة على الإنجاب

سرطان المبيض - صورة
سرطان المبيض - صورة ارشيفية

بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة في عام 2012، طلبت الممثلة هيراماندي مانيشا كويرالا العلاج في نيويورك خلال الفترة 2012-2013، وتعافت في عام 2014 واعترفت مؤخرًا بقبول العقم، قائلة: “كان من الصعب الإصابة بسرطان المبيض وعدم القدرة على أن تكوني "امرأة، الأم"، مما يجعل من الضروري فهم تأثير السرطان على الخصوبة وما إذا كان لا يزال بإمكان النساء أن يصبحن أمهات بعد التغلب على المرض.

سرطان المبيض هو نوع من السرطان الذي يتطور في العضو التناسلي الأنثوي - المبيضين، المسؤول عن إنتاج البويضات - ويمكن أن ينتشر في جميع أنحاء البطن دون أن يسبب أي أعراض.

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تأثير سرطان المبيض

قالت مانيشا في مقابلة مع NDTV: “هناك، في مكان ما، أشياء غير مكتملة في حياتي، عندما تكبر، فإنك تتقبل واقعك، هناك الكثير من الأحلام التي تدرك أنها لن تتحقق، وتتصالح مع ذلك، الأمومة هي واحدة منهم، كان من الصعب الإصابة بسرطان المبيض وعدم القدرة على أن تكون أمًا، لكنني صنعت السلام مع ذلك، وقلت جو هو جايا سو هو جايا (ما ذهب أصبح في الماضي)، واسمحوا لي أن أبذل قصارى جهدي بما لدي.

في مقابلة مع HT Lifestyle، شاركت الدكتورة سوبريا بورانيك، مديرة 9M للخصوبة واستشارية أولى لأمراض النساء والتوليد في مستشفى أنكورا للنساء والأطفال في بيون، أن "سرطان المبيض له تأثير دائم على خصوبة المرأة بسبب العلاجات المعنية، مثل العلاج الكيميائي والجراحة. العلاج الكيميائي فعال في قتل الخلايا السرطانية، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الخلايا السليمة في المبيضين، مما يضر بالخصوبة. علاوة على ذلك، قد تواجه بعض النساء أيضًا انقطاع الطمث المؤقت أو الدائم نتيجة للعلاج الكيميائي وسيجدن صعوبة في الحمل.

سرطان المبيض الإنجاب السرطان على الخصوبة المبيضين البويضات

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