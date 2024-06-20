خلال العيد.. إقبال كبير من المصطافين على شواطئ ومتنزهات دمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة إقبالًا غير مسبوق من أهالي مدن إقليم الدلتا للاستمتاع بالحديقة المركزية والمتنزهات والمناطق الخضراء التى تتميز بها المدينة.

وشدد الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على مواصلة أعمال صيانة الزراعة والنظافة بالمدينة، والمكلفة بها مجموعة العمل تحت إشرافه، وتضم المهندس صلاح عبدالهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

وقامت إدارة الزراعة بالجهاز بتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمناطق الخضراء بكل أحياء المدينة والمشروعات القومية للإسكان.

وبروح الفريق قامت الإدارة العامة للتنمية باستمرار مباشرة أعمال النظافة وتواجد فرق من شركات النظافة العاملة بالمدينة على مدار الساعة لرفع أى مخلفات فى حينها والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة، مع قيام إدارة المكافحة بأعمال الرش للناموس طبقًا لخطة العمل اليومية بإحياء المدينة، مع متابعة مستمرة من غرفة الطوارئ بجهاز المدينة.

إقبال على شواطئ المدينة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن شاطئ مدينة دمياط الجديدة شهد إقبالًا متزايدًا من سكان المدينة وروادها الذين توافدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من جهاز المدينة لاستقبالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتوفير جودة حياة وكل سبل الراحة وكل الخدمات لسكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تزويد منطقة الشاطئ سواء العام أو الخاص أو شاطئ قادرون ببلاج لذوى الهمم بعدد 35 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة للتعاقد مع 40 منقذًا مؤهلين منتشرين بطول الشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء، تم اختيارهم بعناية فائقة بمعرفة متخصصين من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وتم عقد دورات تثقيفية مكثفة لهم فى الإسعافات الأولية وسرعة التعامل مع حالات الغرق، ومدهم بالمعدات والأدوات اللازمة المستخدمة في الإنقاذ، كما أن هناك خيمة لتجميع الأطفال التائهين وسط منطقة الشاطئ.