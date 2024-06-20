الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

ارتفعت عدد حالات الوفيات في الحج هذا العام 2024، بسبب التزاحم يوم وقفة عرفات، مع ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت نسب الوفيات مرتفعة بين الحجاج غير النظاميين، حيث تجاوز عدد الوفيات حوالي 500 حاج من مصر وحدها، بالاضافة الة الوفيات من بقية البلدان.

عدد الوفيات في الحج 2024

ووفقًا لمصادر سعودية فقد شكلت عدد الوفيات من المصريين ما يزيد على نصف الوفيات هذا العام مرتفعة بنسبة تزيد عن 50% عن العام الماضي، حيث اقتصر عدد الوفيات وقتها على 240 حاج، فيما تجاوز هذا العام حاجز الـ 500 شهيدًا.

أسباب الوفيات

ورجحت مصادر طبية أن الحر الشديد، والأمراض المزمنة السبب الرئيسي وراء زيادة عدد الوفيات هذا العام، ولا يزال هناك عدد كبير أيضَا من المفقودين الذين يبحث عنهم ذويهم، طوال الأيام الماضية، بسبب فقدان التواصل معهم.

مطالب البرلمان

وعلى جانب آخر نجد أن هناك مطالبات برلمانية، بمحاسبة ومعاقبة شركات السياحة المسئولة عن ما حدث في الحج هذا العام، وضرورة ايجاد حلول حتى لا تتكرر المأساسة كل عام.

وزارة الخارجية

فيما خصصت وزارة الخارجية المصرية، فرق بحث متخصصة في السعودية للبحث عن الحجاج المفقودين، والوقوف على أوضاع الحجاج المصريين المتواجدين في السعودية، وتقوم فرق بحث تابعة للقنصلية المصرية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات لبحث حالات المصابين، أوالوفيات وإبلاغ ذويهم بتفاصيل ما حدث، فضلًا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي.

وقامت القنصلية المصرية العامة في جدة وقبل بدء أيام الحج بالتنسيق الدائم والمستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم، إلا أن وجود أعدادًا كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهودًا مضاعفًا.