الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سيدة في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، بطلق ناري إثر معركة مسلحة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات مالية، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلق ناري ولفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى في قرية الحجيرات بدائرة مركز قنا.

وتبين بعد الفحص أن المجني عليها تُدعى م.ن.ص، ربة منزل أم ل4 بنات، دون ذنب لقيت مصرعها بطلق ناري خلال نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات مالية بين الطرفين منذ قرابة عام في قرية الحجيرات مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق لكشف التفاصيل، فيما أمرت الجهات المعنية بسرعة القبض على المتهمين.

جثة صيدلي 

وفي سياق آخر، كان قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، أمس الأربعاء، على جثة طبيب صيدلي داخل شقة في بندر قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص برئاسة المقدم الحسيني يوسف، نائب مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة طبيب صيدلي داخل شقة في دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة إ.ج، في الأربعينيات من العمر، طبيب صيدلي ويعمل في الإدارة الصحية بمركز قوص، جاري معاينة الجثمان من قبل الجهات المختصة لكشف تفاصيل الوفاة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب الوفاة.

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