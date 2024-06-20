الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

شهدت الأيام القليلة الماضية انشغال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك بموعد اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2024، وما سيحدث خلال هذا الاجتماع الذي يتم فيه تحديد سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم خلاله مناقشة سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل.

توقعات بخفض سعر الفائدة

يتوقع خبراء مصرفيون، قيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرارين، الأول تثبيت أسعار الفائدة كما هي، والثاني خفض سعر الفائدة، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن تتجه لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي أو الاتجاه لخفضها بواقع 1 أو 2% خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس 6%، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا هذين الاتجاهين مستقبلا بعد تثيبت اسعار الفائدة خلال آخر اجتماع البنك في 23 مايو الماضي.

توقعات بخفض الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟

الخميس 18 يوليو.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه، 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

يمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية والمقرر له يوم 18 يوليو المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماع الثالث يوم 23 مايو الماضي.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة 

وقرر الفيدرالي الأمريكي أن يبقي على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5% للمرة السابعة على التوالي، وقال الفيدرالي الأمريكي، إن حدوث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية.

المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25 %

كما قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة 0.25% لتصبح 3.75% بما يتماشى مع التوقعات، وذلك للمرة الأولى منذ 2019، وكان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع في اجتماعه في فرانكفورت، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، انخفاضًا من 4% القياسية التي سجلها منذ سبتمبر 2023.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024

يجرى عقد الاجتماع الرابع يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة والمقرر يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل 

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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