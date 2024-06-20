من أبو ماضي إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعي في مصر

تعد صناعة الغاز في مصر من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد، حيث بدأت مسيرتها التاريخية بالاكتشاف الأول للغاز الطبيعي في منطقة أبو ماضي بدلتا النيل عام 1967 على يد شركة بلاعيم للبترول.

تاريخ صناعة الغاز الطبيعي في مصر

وكان هذا الاكتشاف الشرارة الأولى التي فتحت الباب لسلسلة من الاكتشافات الكبرى في مصر، حيث تبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط عام 1969، وهو أول حقل بحري للغاز في مصر، ثم تلاه اكتشاف حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية عام 1971.

أباتشي الأمريكية

كما تمثل منطقة البحر المتوسط اليوم النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، والصحراء الغربية بنسبة 18%، حيث تدير هذه الأنشطة حوالي 20 شركة بترولية محلية وأجنبية بارزة مثل بتروبل، خالدة، الفرعونية، بدر الدين، والبرلس، وشركات أجنبية مثل إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي البريطانية وشل الهولندية.

حقل ظهر

وفي السنوات الأخيرة، تمكنت مصر من تحقيق اكتشافات غازية عملاقة مثل حقل نورس بدلتا النيل وحقل شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط ومن بين أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.

تطور البنية التحتية وتنامي الإنتاج

بحلول عام 1980، بدأت مصر في توزيع الغاز الطبيعي إلى المستخدمين النهائيين، وهو ما مهد الطريق لتأسيس شركة مصر للغاز في عام 1983، هذا العقد شهد أيضًا بدء تطوير شبكة الغاز الوطنية والتوسع في الاستخدامات المنزلية والصناعية.

وفي عام 1995، تأسست شركتا Gastec و CarGas، وهما من أوائل شركات الغاز الطبيعي المضغوط في مصر، بدأت هذه الشركات في تقديم خدمات الغاز للسيارات، مما يدل على تنوع استخدامات الغاز في مصر.

كما تم في عام 1997 تأسيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي (جاسكو)، التي لعبت دورًا محوريًا في تشغيل نظام نقل الغاز.

الألفية الجديدة وتصدير الغاز

وبحلول عام 2001، تم تأسيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، وفي عام 2003، بدأ مشروع تصدير الغاز عبر خط الأنابيب الأول "خط الغاز العربي"، أعقب ذلك بداية التصدير الفعلي للغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط (SEGAS) في عام 2004 ومن مصنع إدكو (ELNG) في عام 2005.

الاكتشافات العملاقة والاكتفاء الذاتي

منذ عام 2015، شهدت مصر تحقيق اكتشافات غازية كبرى مثل حقل ظهر، الذي يعتبر أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط ومن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، هذه الاكتشافات أدت إلى زيادة إنتاج الغاز من 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018.

التعاون الدولي والمنتديات العالمية

مصر لعبت دورًا قياديًا في تعزيز التعاون الدولي في صناعة الغاز، حيث كانت من المؤسسين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تأسس عقب مبادرة مصرية في عام 2000، هذا المنتدى يعمل على تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ويدعم استقرار الأسواق العالمية للطاقة.