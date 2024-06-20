حملات مكبرة على المخابز وضبط اثنين من التجار بحوزتهم 50 شيكارة دقيق بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإنتاج الخبر حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين وعضوية الأستاذ أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية والأستاذ أحمد خاطر مدير عام الرقابة التموينية وعدد من مفتشي التموين، حملة تفتيشية مكبرة بمراكز منوف وأشمون لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية والتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمعايير والمواصفات الفنية لإنتاج الخبز والحصص التموينية المقررة لضمان وصول الدعم والارتقاء بالخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 2 من تجار السوق السوداء بحوزتهم 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم وكذا ضبط صاحب مخبز بلدى لتجميعه 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، فيما تم تحرير 11 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع المخابز بدائرة المحافظة والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز حفاظًا علي حقوق المواطنين والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تلاعب في منظومة عمل المخابز تحقيقًا وذلك لخدمة المواطن المنوفي وتحقيقًا للصالح العام.