الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكبرة على المخابز وضبط اثنين من التجار بحوزتهم 50 شيكارة دقيق بالمنوفية

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإنتاج الخبر حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين وعضوية الأستاذ أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية والأستاذ أحمد خاطر مدير عام الرقابة التموينية وعدد من مفتشي التموين، حملة تفتيشية مكبرة بمراكز منوف وأشمون لمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز البلدية والتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمعايير والمواصفات الفنية لإنتاج الخبز والحصص التموينية المقررة لضمان وصول الدعم والارتقاء بالخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 2 من تجار السوق السوداء بحوزتهم 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم وكذا ضبط صاحب مخبز بلدى لتجميعه 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، فيما تم تحرير 11 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع المخابز بدائرة المحافظة والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز حفاظًا علي حقوق المواطنين والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تلاعب في منظومة عمل المخابز تحقيقًا وذلك لخدمة المواطن المنوفي وتحقيقًا للصالح العام.

محاظة المنوفية ضبط اثنين من التجار تحرير 11 محضر نقص وزن ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم بيعها بالسوق السوداء

مواد متعلقة

20 محضر إشغال طريق و67 حالة ضبط فى حملة مكبرة بشوارع المنوفية

محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة خلال عيد الأضحى

محافظ المنوفية: "مشروعك" مَوَّل 11 مشروعًا بـ8 ملايين جنيه خلال شهرين

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه