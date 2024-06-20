التصريح بدفن جثة شاب غرق بمياه شاطئ الكيلو 21 غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، في منطقة الكيلو 21، بعد أن جرفته الأمواج ليظهر عند شاطئ النخيل، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بغرق شاب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بتعرض شاب للغرق بمياه البحر عند الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى المكان المشار إليه.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق المدعو محمد سعيد عنتر، 22 سنة، عقب نزوله البحر في منطقة غير مخصصة للسباحة، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أن جثمان الشاب الغريق ظهر عند الحاجز الثاني بشاطئ النخيل بعد أن جرفته الأمواج من مكان تعرضه للغرق في الكيلو 21.

نقل الجثة للمشرحة

وأضاف أنه تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري حتى جرى العثور على الجثمان ونقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب بمنطقة سيدي كرير، أثناء الاستحمام بمياه البحر، والتصريح بدفن الجثة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير: "الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا في أثناء عملية البحث عنه، داعيا الله بالرحمة والمغفرة له وأن تسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، واللهم تقبله عندك من الشهداء، واللهم ارزق أهله الصبر والسلوان".

بلاغ بغرق شخص فى الإسكندرية

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الأهالي يفيد بغرق الشاب أحمد مجدي أحمد حسن، 35 سنة، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، في أثناء نزوله مياه البحر بقرية جارديان غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوة الإنقاذ النهري بمعداتها إلى مكان الواقعة، وجارٍ البحث عن الجثمان، ومن جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي: إن البحر عالٍ جدا، لكن لدى غواصين من فريق غواصين الخير هناك وأيضا متواجد الإنقاذ النهري وجارٍ البحث.

وطالب "المالحي" "غواصين الخير"، وبالأخص الغواصين بالإسكندرية، بالاشتراك وسرعة الوصول إلى مكان الغرق، وندعو الله، سبحانه وتعالى، أن يظهر في أقرب وقت، وربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وربنا يرزق أهله الصبر والسلوان.

وأكد: إن غريق الساحل لسه لم تظهر جثته حتى الآن عندي، وجرى اشتراك 7 غواصين أمس، و8 غواصين اليوم من فريق "غواصين الخير" متواجدين فى مكان الغرق، وأيضا متواجد رجال الإنقاذ النهري، وذلك للبحث عن الجثمان.