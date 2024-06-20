شيخ الطريقة الجازولية: نثمن قرار الرئيس السيسى بترميم ضريح "إمام الدعاة"

توجه الدكتور سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قراره ترميم ضريح ومقبرة الشيخ محمد متولى الشعراوى إمام الدعاة.

وقال "الجازولى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الطريقة الجازولية وقياداتها تثمن قرار الرئيس السيسيى بترميم ضريح إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى رضى الله عنه وأرضاه.

شيخ الجازولية: الرئيس السيسى يعلم محبة المصريين لإمام الدعاة

وأكد "الجازولى": أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم محبة المصريين للشيخ الشعرواى وما حدث للمقبرة من انهيار بسبب مياه الصرف الصحى، أمر أحزن الجميع، فوجدنا الرئيس السيسى يصدر توجيهاته وقراره الصائب والحكيم للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لترميم الضريح والمقبرة، وهذا ما أسعد جموع الصوفية فى مصر، خاصة أن الشيخ محمد متولى الشعراوى كان أحد الكوادر الصوفية التى قدمت الكثير والكثير خدمة للتصوف والدين الإسلامى.

وكانت الطرق الصوفية، قد وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره قرار عاجل بتجديد وترميم ضريح الإمام محمد متولى الشعراوى، بعد إنهيار اجزاء منه بسبب مياه الصرف الصحى.

عطل يتسبب فى غرق "ضريح الشيخ الشعراوى"

وكان قد تسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس، مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، ما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وكانت الطرق الصوفية قد وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد هذا القرار الهام بترميم ضريح ومقام الشيخ محمد متولى الشعرواى.