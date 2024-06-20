موعد مباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل 2024 وترتيب الفريفين والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والداخلية بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024) والقنوات الناقلة لها، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

ويأتي ذلك، في ظل استمرار قطار بيراميدز المندفع بقوة الصاروخ نحو مسلسل الانتصارات بلا توقف مهما كانت الخصوم، وتوجيه ضغوط قوية على الأهلي، الذي يسعى للحفاظ على لقبه المحلي.

يواجه الأهلي نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة، على ستاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل والدور الأول تحديدا (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي والداخلية، المزمع إقامتها غدا الجمعة على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول دوري نايل، برصيد 39 نقطة، بواقع 12 فوز و3 تعادلات وهزيميتين، بعدما خاض 17 مباراة فقط.

ولا يزال يمتلك الأهلي، مباريات أخرى مؤجلة بخلاف مواجهة الغد، أمام كلا من طلائع الجيش من الجولة الثالثة عشر وبيراميدز الجولة الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر الجولة السابعة عشر، والمصري البورسعيدي الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر، والمقاولون العرب الجولة الثالثة والعشرون، وسموحة الجولة الرابعة والعشرون، وزد الجولة الخامسة والعشرون.

كهربا يصعق الاتحاد

صعق محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الأهلي الدولي، الاتحاد السكندري، عندما قاد فريقه المارد الأحمر لإسقاط زعيم الثغر الثلاثاء الماضي، بهدف نظيف، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل.

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