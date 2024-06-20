محمود حجازي: العاصمة الإدارية الجديدة من أبرز إنجازات 30 يونيو

قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الأسبق إن مصر منذ 30 يونيو عام 2014 وتشهد طفرة في التنمية العمرانية على أعلى مستوى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الطفرة العمرانية تتمثل في المدن الجديدة الكبرى وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مشروعًا وطنيًا ضخمًا يهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية الحضرية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه تهدف العاصمة الجديدة إلى تقليل الضغط السكاني عن القاهرة الكبرى، التي تعاني من ازدحام سكاني كبير. ومن المتوقع أن تستوعب العاصمة الجديدة حوالي 6.5 مليون نسمة في مراحلها النهائية.

وأكد أنه توفر العاصمة الإدارية الجديدة بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما في ذلك شبكة طرق متكاملة، نظام نقل جماعي متطور، ومرافق خدماتية عالية الجودة. هذا سيساهم في تحسين جودة الحياة للسكان.

وأوضح أنه تُعَد العاصمة الجديدة مركزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل التسهيلات المقدمة للمستثمرين والبنية التحتية المتقدمة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يضم المشروع مقرًا جديدًا للحكومة المصرية، مما يساهم في تخفيف الضغط عن وسط القاهرة ويعمل على تحديث الإدارة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة.

وأوضح أنه تم تصميم العاصمة الجديدة بمواصفات عالمية تأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والمساحات الخضراء الشاسعة، مما يخلق بيئة صحية ومستدامة للسكان.

وأكد أنه سيساهم هذا المشروع في تعزيز التنمية الإقليمية وربط المناطق المختلفة في مصر ببعضها البعض، مما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أنه يُعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خطوة طموحة نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر، من خلال توفير بيئة حضرية متطورة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسن جودة الحياة للمواطنين.