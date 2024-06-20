موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب

يشغل أذهان طلاب 3 ثانوي مع بدء ماراثون الامتحانات معرفة موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن ميعاد الانتهاء للامتحانات، وذلك من خلال الجدول الرسمي لكافة امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية في العام الدراسي الجاري 2023-2024.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، وجدول الامتحانات.

وأفاد الجدول الرسمي، بأن يكون موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 سوف يكون يوم السبت 20 من يوليو 2024، وذلك لشعبة “علمي رياضة”، حيث سوف يكون امتحان مادة “الرياضيات التطبيقية” الديناميكا.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

ووفقا للجدول الرسمي، الذي قد أعلنته وزارة التربية والتعليم في مصر، وتم توزيعه على كافة المديريات، واللجان، من قبل إجازة عيد الأضحى، فإن يكون موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 للشعبة الأدبية، حيث سوف يكون يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 بمادة الفلسفة والمنطق.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

أما موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، لطلبة الشعبة العلمية علوم، فإنه سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو 2024، بمادة الأحياء، وكان جميع الطلبة أدوا الامتحانات لكافة المواد غير المضافة، ويكون عددها 4 مواد: (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء)، وذلك قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك في يومي 10 و12 يونيو الجاري.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. المواد المضافة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة يما يلي خدمة لطلبة الثانوية العامة، الجدول الرسمي الكامل لكافة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024، لجميع المواد المضافة والذي قد جاء على النحو التالي:

السبت 22 يونيو (امتحان اللغة العربية).

الثلاثاء 25 يونيو (امتحان اللغة الثانية).

يوم السبت 29 يونيو الشعبة الأدبية (التاريخ).

الشعبتين علمي علوم + رياضة (الفيزياء).

يوم الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الشعبة الأدبية ( الجغرافيا).

الشعبة العلمية علوم + رياضة (الكيمياء) .

يوم الأربعاء 10 يوليو

الشعبة الأدبية (علم النفس والاجتماع).

علمي علوم (جيولوجيا وعلوم بيئية).

علمي رياضة (الرياضيات البحتة، الجبر والهندسة الفراغية).

يوم السبت 13 يوليو.

علمي رياضة ( الرياضيات البحتة، التفاضل والتكامل).

يوم الأربعاء 17 يوليو.

الشعبة الأدبية (الفلسفة والمنطق).

علمي علوم (الأحياء).

عملي رياضة (الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا).