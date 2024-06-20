نشوب حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد (صور)

نشب قبل قليل، حريق كبير بإحدى حظائر الماشية ومزارع النخيل المملوكة لعددٍ من المواطنين بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران عددًا من الأشجار المثمرة والنخيل، وتسببت في نفوق عدد من الماشية والأغنام.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا قبل قليل، يُفيد بنشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بمركز باريس، حيث التهمت النيران عددًا من أشجار النخيل المثمرة وأدت لتفحمها بالكامل، كما التهمت النيران حظيرة مواشي يوجد بها عدد من الأغنام والأبقار.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية عددًا من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه، فيما منع الأهالي امتداد النيران للمناطق المجاورة له، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلَّفت مباحث مديرية أمن الوادي للتحري حول أسباب الواقعة.

جانب من خسائر الحريق

جانب من خسائر الحريق

جانب من خسائر الحريق