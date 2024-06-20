الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة سائق بكورنيش حلوان

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بحلوان، اليوم، على جثة سائق "توك توك" مذبوح ومُلقى في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان في ظروف غامضة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتول وملقى في نهر النيل بجوار مبنى ركن فاروق بالكورنيش على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الشاب يُدعى "أحمد م. ع."، يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو سائق "توك توك"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

نهر النيل جثة سائق كورنيش حلوان قسم شرطة حلوان

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