تحت الطبع.. الجزء الثاني لكتاب "لماذا يكره المثقفون بعضهم"؟

ينتظر الكاتب العراقي جمال حسين علي، صدور الجزء الثاني من كتابه لماذا يكره المثقفون بعضهم؟، والذي يصدر قريبا عن دار صوفيا للنشر، والتي طرحت الجزء الأول من الكتاب العام الماضي 2023.

لماذا يكره المثقفون بعضهم؟

وبحسب مؤلف الكتاب جمال حسين علي، فالجزء الثاني من الكتاب سيكشف فيه العديد من كواليس ومعارك الثقافة العربية.

يحاول “حسين علي” ــ بحسب كلمة الناشر والتي حملها الغلاف الخلفي لللكتاب ــ في كتابه “لماذا يكره المثقفون بعضهم؟”، استنطاق تجربة مهنية طويلة في الكتابة والعمل الأكاديمي والصحفي والأدبي، وإزاحة الضباب عن الكثير من الأسئلة، الغرض منها تحويل دم الكاتب إلي حبر، وضميره إلي كلمة، مستعرضا الإنتاج السائد الذي يوهم المتلقي، ويبطش بأسس الثقافة والأدب والفن بابتذال مروع ومتعمد.

فعبر صفحات كتاب “لماذا يكره المثقفون بعضهم؟"، شواهد عن الخراب الكبير الذي أحدثه ما يسمونه “المثقف” بالثقافة. مقلعا بمركب الأموات إلي ما تبقي للبشرية، فحينما تكتب بشكل سيئ، وتنتج فنون مبتذلة، فاليرقات الضارة ستتزاحم علي ما تقدمه لها كثقافة، بينما يجلس المثقف الحقيقي علي حافة العالم وهو يري الإسفاف والسرقة والادعاء وكره المثقفين لبعضهم. في حين تنحصر مهام المبدع الحقيقي بالتعبير عن الجمال الخفي والأصيل للعالم والشكل الحقيقي للحياة، في سرد سهل ممتنع استخدمه الكاتب ــ الروائي.

من هو جمال حسين علي؟

وجمال حسين علي، عالم عراقي في الفيزياء والرياضيات والتي حصل علي درجة الدكتوراه فيها من جامعة موسكو. وفضلا عن كتابه "لماذا يكره المثقفون بعضهم؟"، سبق وصدرت له روايات: “صيف في الجنوب”، وصدرت عن دار الجمل في العام 1983 ــ رواية الفنارات والتوأم، وأعاد نشرهما في العام 2018 تحت عنوان “الذاكرة العراقية.. ثلاثية روائية”. وفي العام 2008، صدرت له رواية بعنوان “أموات بغداد”، والتي يعرض فيها للآثار المدمرة للاحتلال الأمريكي للعراق.

وفضلا عن كتاباته الروائية، صدر له عدد من المؤلفات التوثيقية، التي رصد فيها تجربته كمراسل حربي، من بينها: “قمحة النار.. نساء في ليالي الحروب” ــ “افتتاح ثقب الإبرة”، وهي مؤلفات عن تجربته في تغطية حرب أفغانستان.

“نهوض الجحيم”، عن تجربته في تغطية حرب الشيشان ــ “مذبح الأزهار” عن تجربته في تغطية حرب كردستان. “شبابيك الأئمة”، عن تجربته في تغطية حرب العراق.

فضلا عن تجاربه في الترجمة والتي صدر له فيها، الكرملين وأزمة الكويت ــ الصحوة الإسلامية في روسيا المعاصرة ــ القادة السبعة. بالإضافة إلي مجموعاته القصصية: التويجات ــ الضريح الحي ــ وظل متبخر.