الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو القماطى: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو تذكر بالعديد من الدروس الوطنية الهائلة، في مقدمتها القضاء على الدولة الدينية والجماعة الإرهابية وإعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، والدفاع عن الوسطية والاعتدال المصري والحضارة الراسخة على مدى قرون.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن ثورة 30 يونيو عام 2013 لا تزال آثارها ممتدة وستبقى لعشرات السنين لأنها حطمت جماعة إرهابية قفزت على مقدرات الوطن وكانت تنوي بأفعالها وجرائمها أن تجذر الفتنة الطائفية فيه، وتجعله مأوى للإرهابين ولولا وقفة الشعب المصري ومساندة الجيش المصري العظيم ووقفة الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسي وبيان 3 يوليو لضاع الوطن بأكمله.

txt

قانونية "مستقبل وطن": ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث

txt

برلمانية الوفد: 30 يونيو فتحت الطريق أمام ثورة إصلاح جديدة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو وجهت ضربة قاصمة لجماعة الإخوان التي كانت تريد العمل على تحقيق مصالحها السياسية والتوسعية على حساب الشعب المصري، وقد أدرك المصريون منذ البداية أن هذا التنظيم ليس وطنيًا ونواياه عدوانية، وجرائمه ستزيد، لذلك جاءت الهبة الشعبية وثورة 30 يونيو لتعيد الوطن للمصريين وتقضي على أحلام هذه الجماعة الخائنة.

وأشار نائب الشيوخ إلى وعي المصريين منذ البداية بالمنهج الذى كان يتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذى كان يهدف إلى تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها إلى المجهول والفتنة الطائفية كانت تتصدر المشهد.

واختتم النائب عمرو القماطي بأن ثورة 30 يونيو عملت على احترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك، والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، مشددًا على أن 30 يونيو أعادت بناء الوطن، والجميع يرون ما تحقق من إنجازات وما يتحقق كل يوم في طريق الجمهورية الجديدة.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو الدروس الوطنية الجماعة الإرهابية

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه