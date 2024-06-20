عمرو القماطى: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو تذكر بالعديد من الدروس الوطنية الهائلة، في مقدمتها القضاء على الدولة الدينية والجماعة الإرهابية وإعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، والدفاع عن الوسطية والاعتدال المصري والحضارة الراسخة على مدى قرون.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن ثورة 30 يونيو عام 2013 لا تزال آثارها ممتدة وستبقى لعشرات السنين لأنها حطمت جماعة إرهابية قفزت على مقدرات الوطن وكانت تنوي بأفعالها وجرائمها أن تجذر الفتنة الطائفية فيه، وتجعله مأوى للإرهابين ولولا وقفة الشعب المصري ومساندة الجيش المصري العظيم ووقفة الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسي وبيان 3 يوليو لضاع الوطن بأكمله.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو وجهت ضربة قاصمة لجماعة الإخوان التي كانت تريد العمل على تحقيق مصالحها السياسية والتوسعية على حساب الشعب المصري، وقد أدرك المصريون منذ البداية أن هذا التنظيم ليس وطنيًا ونواياه عدوانية، وجرائمه ستزيد، لذلك جاءت الهبة الشعبية وثورة 30 يونيو لتعيد الوطن للمصريين وتقضي على أحلام هذه الجماعة الخائنة.

وأشار نائب الشيوخ إلى وعي المصريين منذ البداية بالمنهج الذى كان يتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذى كان يهدف إلى تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها إلى المجهول والفتنة الطائفية كانت تتصدر المشهد.

واختتم النائب عمرو القماطي بأن ثورة 30 يونيو عملت على احترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك، والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، مشددًا على أن 30 يونيو أعادت بناء الوطن، والجميع يرون ما تحقق من إنجازات وما يتحقق كل يوم في طريق الجمهورية الجديدة.