الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كارثة بيئية.. انخفاض جليد الهيمالايا يضع ملايين الأرواح على المحك

جليد الهيمالايا
جليد الهيمالايا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "كارثة بيئية.. انخفاض جليد الهيمالايا يضع ملايين الأرواح على المحك".

وجاء في التقرير: "إن هناك حالة شديدة الأهمية تؤثر في حياة ملايين البشر بشكل مباشر حيث يظل التغير المناخي من أكبر المشكلات التي تواجه العالم".

وتابع التقرير، أنه مؤخرًا حذَّر العلماء من أن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على ذوبان ثلوج جبال الهيمالايا لتوفير امدادات من المياه، قد يواجهون احتمالًا كبيرًا جدًا في نقص المياه هذا العام.

الهيمالايا التغير المناخي

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