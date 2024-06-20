الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن البلوجر هدير عبدالرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

قرر قاضي المعارضات بنيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

تفاصيل القبض على هدير عبدالرازق

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بمدينة بدر لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشر البلوجر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور، وتم ضبطها والتحفظ على هاتفها المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البلوجر هدير عبدالرازق نيابة الشروق وبدر مباحث الآداب مواقع التواصل الاجتماعي إخلاء سبيل البلوج

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