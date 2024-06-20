الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الشاب
الشاب

لقي شابٌ في العقد الثاني من العمر، مصرعه، اليوم الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم الدائري، وتحديدًا مدخل مدينة دمو، وذلك أثناء ذهابه إلى عمله، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة واتخاذ اللازم.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «الدائري بالفيوم » أمام مدخل مدينة دمو بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب إسلام جمعة علي، في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية سيلا، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بقرية سيلا.

وتمت إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب حادث انقلاب دراجة نارية الفيوم طريق الفيوم الدائري مدينه دمو

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