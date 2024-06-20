الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم أولى رحلات عودة حجاج السياحة من المدينة المنورة

حجاج السياحة فى طريق
حجاج السياحة فى طريق العودة

بدأت اليوم، وزارة السياحة والآثار، متابعتها لانطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

رحلات العودة لحجاج السياحة.. ولجان تتابع الرحلات

كما بدأت، أمس، أولى رحلات عودة حجاج السياحة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة.

ومن جانبها، أشارت  سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن هناك ما يقرب من 12500 حاج من حجاج السياحة سيغادرون إلى مصر من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بجانب 6700 حاج من حجاج السياحة سيغادرون من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأضافت أن جميع لجان بعثة الوزارة المتواجدة حاليًا في المملكة العربية السعودية تتابع على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة بعد أن أدوا مناسكهم ونجاح خطة تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة بمني وعرفات، بجانب متابعة أحوال حجاج السياحة الذين يستكملون حاليًا باقي برنامج الحج الخاص بهم، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

لجان وزارة السياحة والاثار بالمطارات السعوديه 

وأوضحت أن هناك لجنتين تتابعان بشكل خاص رحلات العودة بمطاري كل من الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث تقوم بتوديع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات عودتهم بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

كانت قد بدأت شركات السياحة، أول أمس، في مغادرة الحجاج من منى، والعودة إلى مكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج، ومن ثم العودة بسلامة الله الى أرض الوطن.

رحلات طيران وزارة السياحة والآثار حجاج السياحة مناسك الحج المملكة العربية السعودية رحلات العودة

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه