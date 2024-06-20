اليوم أولى رحلات عودة حجاج السياحة من المدينة المنورة

بدأت اليوم، وزارة السياحة والآثار، متابعتها لانطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

رحلات العودة لحجاج السياحة.. ولجان تتابع الرحلات

كما بدأت، أمس، أولى رحلات عودة حجاج السياحة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن هناك ما يقرب من 12500 حاج من حجاج السياحة سيغادرون إلى مصر من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بجانب 6700 حاج من حجاج السياحة سيغادرون من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأضافت أن جميع لجان بعثة الوزارة المتواجدة حاليًا في المملكة العربية السعودية تتابع على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة بعد أن أدوا مناسكهم ونجاح خطة تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة بمني وعرفات، بجانب متابعة أحوال حجاج السياحة الذين يستكملون حاليًا باقي برنامج الحج الخاص بهم، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

لجان وزارة السياحة والاثار بالمطارات السعوديه

وأوضحت أن هناك لجنتين تتابعان بشكل خاص رحلات العودة بمطاري كل من الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث تقوم بتوديع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات عودتهم بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

كانت قد بدأت شركات السياحة، أول أمس، في مغادرة الحجاج من منى، والعودة إلى مكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج، ومن ثم العودة بسلامة الله الى أرض الوطن.