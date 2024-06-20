الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز الإبداع التكنولوجى يُعلن أسماء الفائزين فى برنامج Startup10

Startup10
Startup10

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة في برنامج Startup10 في مصر، وهي: Kodathon وSeavo وEgrobots وPlug'n'Grow وAlProtein وFarmtopia وFruitful Solution.

ويُنفَذ البرنامج بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط في باري، إيطاليا، وبالشراكة مع 22 حاضنة أعمال، بتمويل من وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا. ويستهدف الشركات الناشئة العاملة في قطاعات الاقتصادين الأخضر والأزرق، وعمليات الرقمنة.

ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل للشباب في عشر دول، هي: ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك ومصر وإثيوبيا والأردن وكينيا ولبنان وتونس وأوغندا.

وتحصل الشركات الفائزة في مصر على فرصة للاحتضان بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والالتحاق ببرنامج إرشاد وتدريب مدته ستة أشهر. وفي نهاية البرنامج، سيتم إتاحة الفرصة للمرشحين لعرض منتجاتهم أو خدماتهم أمام لجنة تحكيم تتألف من عدة خبراء وعضو في فريق التنسيق التابع للمركز الدولي في باري لاختيار شركة واحدة للفوز.

وستتمكن الشركة الفائزة من الانضمام لمجتمع الشركات الإيطالية والاستفادة من فترة تعاون إضافية مدتها ثلاثة أشهر مع إحدى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركة الفائزة على قسائم شراء تصل قيمتها إلى خمسة آلاف يورو للحصول على لوازم الدعم والتدريب والتوجيه والخدمات والمعدات.

جدير بالذكر، أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010، ويهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد، وتقديم خدمات تقييم الابتكار والاعتماد، والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.
 
لمزيد من المعلومات حول البرنامج يرجى الضغط هنا.

مركز الإبداع التكنولوجي ريادة الأعمال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا الشركات الناشئة الفائزة Startup10

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