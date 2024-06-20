الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة "فيديو عين شمس" الذى تسبب فى الهجوم على أحمد العوضى (فيديو)

"الأضحية وسط أهلي وأخواتي في بلدي عين شمس.. كل سنة وكل أخواتي في مصر طيبين"، لم يكن يتخيل الفنان أحمد العوضي أن الفيديو الذي شاركة مع جمهوره ليبادلهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك سيكون سببا في هجوم الكثيرين عليه.

وشارك الفنان أحمد العوضي فيديو وهو يذبح أضحيته بنفسه وسط تجمع العشرات حوله من الأهل والأصدقاء لمشاركتهم فرحته بأول أيام عيد الأضحى.

ولكن هاجم الكثيرون العوضي في التعليقات، مدعين أنه "ماراعاش مشاعر العجل"، وطريقة ذبحه للأضحية تخلو من الرحمة والطريقة الصحيحة.

 ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

الفنان أحمد العوضي عيد الأضحى المبارك أحمد العوضي ذبح الأضحية هجوم العوضي

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه