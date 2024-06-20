قصة "فيديو عين شمس" الذى تسبب فى الهجوم على أحمد العوضى (فيديو)

"الأضحية وسط أهلي وأخواتي في بلدي عين شمس.. كل سنة وكل أخواتي في مصر طيبين"، لم يكن يتخيل الفنان أحمد العوضي أن الفيديو الذي شاركة مع جمهوره ليبادلهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك سيكون سببا في هجوم الكثيرين عليه.

وشارك الفنان أحمد العوضي فيديو وهو يذبح أضحيته بنفسه وسط تجمع العشرات حوله من الأهل والأصدقاء لمشاركتهم فرحته بأول أيام عيد الأضحى.

ولكن هاجم الكثيرون العوضي في التعليقات، مدعين أنه "ماراعاش مشاعر العجل"، وطريقة ذبحه للأضحية تخلو من الرحمة والطريقة الصحيحة.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.