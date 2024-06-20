الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة يستمر في التزايد مع ارتفاع عدد المواطنين المتقدمين للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والذي يوفر الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات المستحقة من كبار السن والمراة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والايتام.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن من خلال هذا التقرير الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ومعرفة خطوات الاستعلام لمن تقدم باوراقه للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

من أجل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ادخل على الرابط المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام اضغط هنا.

اكتب الرقم القومي الذي قمت بالتقديم به للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

ثم اضغط على كلمة استعلام لتظهر اخر خطوة وصلت اليها بياناتك من أجل الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

حيث يظهر الاسم خماسي.

الرقم القومي.

المنطقة السكنية التابع لها.

الوحدة الاجتماعية.

الحالة التي وصلت إليه بطاقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

معايير القبول للاشتراك في تكافل وكرامة

من أجل التأكد من امكانية القبول للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة يجب تسليم كل البيانات والاوراق والمستندات المطلوبة من المواطن المستهدف في الفئات السابق ذكرة والدالة على الحالة الاجتماعية للاسرة، و أن تكون حالة الأسرة أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر.

والمعيار الاخير هو عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

شروط استمرار الاشتراك في تكافل وكرامة

مع العلم أنه في حالة اشتراكك في البرنامج لاي كان المستفيد سواء برنامج تكافل أو كرامة هناك شروط للاستمرار ومنها حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وكذلك حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.