توزيع لحوم 8 عجول على المستفيدين.. محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدنى

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الجمعيات ومؤسسات الخير، التي قامت بذبح 8 عجول، تحت إشراف جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بالرديسية، برئاسة أشرف كامل، لتوزيعها على المستحقين من الأولى بالرعاية، بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشاد محافظ أسوان بهذا الدعم والدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومشاركتها المجتمعية الجادة لتقديم مختلف أوجه الرعاية للبسطاء ومحدودى الدخل.

من جانبه، أوضح يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، فقد تم توزيع اللحوم بشفافية وعدالة كاملة على الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العجول التي تم ذبحها ضمت 6 عجول خاصة بالجمعية، و2 عجل صكوك مقدمة كمساهمة من مؤسسة نفع للتنمية المستدامة بالقاهرة، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة بالقاهرة.

وأشار يحيى مصطفى إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم توزيع 400 وجبة إفطار مقدمة من مؤسسة نفع للتنمية المستدامة، ومؤسسة بالعربى إنسان للتنمية المستدامة بالقاهرة، وتم توزيعها أيضًا على المستحقين بالشكل المطلوب.

وفى سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مؤسسة مصر الخير لذبح 1000 عجل لحوم صدقات لأهالى غزة، وذلك بمجازر مدينة أبوسمبل، تحت إشراف الطب البيطرى، وهو الذى يتوازى مع الاستعداد لذبح 1000 عجل آخر خلال أيام التشريق بما يسمى "صك غزة".

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة، رئيس مجلس الأمناء، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى، المدير التنفيذى للمؤسسة، لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة، ودعم ومساعدة أهلنا بغزة، وأيضًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يسهم بدوره فى مساندة الجهود الحكومية، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية.