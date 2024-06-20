لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج التصميم الجرافيكي بفنون جميلة حلوان

يهدف برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى الإعداد المتكامل للدارس معرفيا ومهاريا ومنهجيا وفلسفيا مما يضمن تأهله لإعداد مصمم جرافيكي قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يتلائم مع القدرات الفنيه والابداعيه بحيث يصبح المصمم الجرافيكي قادر على تصميم المواقع الالكترونية والعمل بمجال الدعايه والاعلان والمجلات والكتب والكتالوجات والمنتجات والسلع التجارية والرسائل التسويقية والرسومات التوضيحية لصياغه الأفكار وإنشاء المحتوى الرقمي علاوة على القدرة على تصميم الشعارات والهويات البصرية

ويتخذ البرنامج نهجا إبداعيا من اجل ايصال الرسالة البصرية وذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا والجماليات والتفكير الإبداعي، بحيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإخراج أعمال جرافيكية وذلك وفق فلسفة تتلخص في إكساب الدارس ثقافة تخصصية وتشكيلية وجرافيكية واسعة، وفي اعانته على تكوين ذاكرة بصرية ضخمة ومتنوعة، وفي إعداده مهاريا عبر تدريبه على جميع التقنيات والوسائط والأدوات لإكسابه طابع ابتكاري متميز، وتخريج مُصمم مبدع قادر على الإبتكار في مجال التصميم الجرافيكي واستيعاب احتياجات سوق العمل.

تجهيز خريج قادر على التعامل مع تحديات سوق العمل وتقليل الفجوة بين التعلم والتطبيق

وتتمثل أهمية البرنامج في إمداده للمجتمع بمصمم قادر على تنمية مهارة الإبداع والابتكار ووضع الحلول الغير تقليدية للمشكلات التصميمية الجرافيكية، إلى جانب تجهيز خريج قادر على التعامل مع تحديات سوق العمل وتقليل الفجوة بين التعلم والتطبيق، مع غرس قيمة الابتكار والإبداع واحترام الملكية الفكرية والحرص على المحافظة على ملامح الثقافة المشتركة والهوية المتميزة للشعب المصري، في مجالات الفن التشكيلي والاتصال البصري، وفي تنمية تلك الثقافة وإثبات خصوصيتها وتميزها وربطها بالعالم وحفظ مكانتها وسط ثقافات وهويات جميع شعوبه المحيطة على اختلافها وتنوعها.

وتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج الحصول على لائق فنون جميلة فى الاختبارات السابقة للقدرات، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى المجموع الثانوية العامة سنة الحصول عليها.

كما يتم قبول التحويلات من أي كلية بشرط بداية الدراسة من المستوى الأول وأن يكون لائق فى القدرات (فى عام حصوله على الثانوية العامة)، وحاصل على المجموع.