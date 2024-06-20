الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التاسعة أم الخامسة؟... موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2024

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

سيظل البحث عن موعد قمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2024، هو المسيطر على كافة محركات جوجل خلال الفترة المقبلة، في ظل غموض موعد المباراة والملعب الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين القطبين، ويأتي ذلك، بسبب عدم تحدد موعد ثابت والملعب المقام عليه المباراة، بشكل رسمي من قبل مسئولو “كاف” حتى الآن.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2024

مازال الغموض يحيط بموعد قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (2024) حتى الآن، حيث لم يحدد مسئولو “كاف”، موعدا ثابتا لهذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين، على اللقب القاري.

“كاف” يحدد موعدا مبدئيا 

كان مسئولو “كاف”، قد حددوا قبل ذلك، موعدا مبدئيا لقمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (2024)، وهو خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر ذاته، لكن لم يصدر الاتحاد الإفريقي أي قرار رسمي بهذا الموعد المقترح، والأقرب أن تقام مباراة السوبر خلال شهر سبتمبر المقبل.

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أزمة ملعب السوبر الإفريقي

سيظل ملعب كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (2024)، بمثابة صداع مزمن لمسئولو “كاف”، فالوائح الاتحاد الإفريقي تمنح بطل دوري أبطال إفريقيا حق استضافة المباراة، وهو النادي الأهلي، الذي سيواجه غريمه الزمالك بطل الكونفيدرالية، لذلك يرفض «كاف» اسناد تنظيم المباراة للمارد الأحمر، بسبب حساسية المواجهة الإفريقية المرتقبة بين القطبين.

وهو ما دفع وزارة الشباب والرياضة، لإرسال خطاب رسمي لمسئولو “كاف”، من أجل استضافة قمة الأهلي والزمالك الإفريقية على كأس السوبر، وإقامتها على ملعب مصر بالقرى الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بعد 30 عاما.. الثانية بينهما

تعد مواجهة الأهلي والزمالك، مجددا على لقب السوبر الإفريقي (2024)، هي الثانية بينهما تاريخيا، عقب نسخة عام 1994، التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، وتوج حينها الفارس الأبيض باللقب القاري بهدف أيمن منصور.

8 مقابل 4 

8 ألقاب، فرض به الأهلي هيمنته على لقب كأس السوبر الإفريقي، مقابل 4 فقط لمنافسه اللدود وغريمه التقليدي الزمالك.

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