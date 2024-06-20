الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صعود مؤشرات الأسهم الروسية فى بورصة موسكو

بورصة موسكو
بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 23ر0% ليصل إلى 39ر3034 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 23ر0% ليصل إلى 87ر1156 نقطة.

وبحلول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 92ر0% ليصل إلى 22ر3055 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 92ر0% ليصل إلى 81ر1164 نقطة.

وبحلول الساعة 10:17 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 85ر0% ليصل إلى 28ر3053 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 85ر0% ليصل إلى 07ر1164 نقطة.

وارتفع سعر صرف اليوان بواقع 8ر6 كوبيك ليصل إلى 26ر11 روبل.

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