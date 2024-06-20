صعود مؤشرات الأسهم الروسية فى بورصة موسكو
ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 23ر0% ليصل إلى 39ر3034 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 23ر0% ليصل إلى 87ر1156 نقطة.
وبحلول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 92ر0% ليصل إلى 22ر3055 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 92ر0% ليصل إلى 81ر1164 نقطة.
وبحلول الساعة 10:17 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "إم أو أي إكس" بنسبة 85ر0% ليصل إلى 28ر3053 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 85ر0% ليصل إلى 07ر1164 نقطة.
وارتفع سعر صرف اليوان بواقع 8ر6 كوبيك ليصل إلى 26ر11 روبل.