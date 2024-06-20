الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: تكثيف زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار

زراعة الاشجار
زراعة الاشجار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السير بخطى ثابتة لتكثيف الزراعات المتنوعة من أشجار الظل والمثمرة لزراعة الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة، بمختلف المراكز والمدن من أجل مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. 

التنسيق بين الجهات المختصة لاتباع الطرق السليمة للزراعة

وقال محافظ أسوان إنه يتم التنسيق بين الجهات المختصة لاتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الاستدامة لهذه الأشجار، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلًا عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين. 

وأضاف عطية أنه جرى تكليف إدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن، بمواصلة أعمال زراعة الأشجار ذات الجودة العالية في مختلف أنحاء المحافظة، وهو الذى يتوازى مع تطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمراكز والمدن، وتهذيب الأشجار بها لتصبح ذات شكل حضارى، وبالتالي خلق متنفس جمالى وحيوى لمواطنى المحافظة، وأيضًا لزائريها من الأفواج السياحية.

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار تواكبًا مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الذى يشهد اهتمامًا حكوميًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

تفاصيل المطعم السياحي متعدد الأغراض

وفى سياق آخر، كان قد أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زيارة تفقدية للمطعم السياحى متعدد الأغراض التابع للمحافظة، عقب انتهاء الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية من تنفيذ عملية تعديل للعبارة فارس 1، والتى تم تكهينها، لتصبح واجهة سياحية متعددة الأغراض يمكن استثمارها كمطعم سياحي أو قاعة للاجتماعات والمناسبات المختلفة بالدور الأول بتكلفة 22 مليون جنيه لتسع نحو 56 فردًا، ودور علوى عبارة عن "صن دك" مفتوح يسع نحو 106 أفراد.

وأشاد عطية بالتعاون المستمر بين الشركة المصرية والمحافظة للقيام بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للعديد من أسطول النقل النهرى داخل المحافظة من العبارات واللنشات، وغير ذلك ليسهم فى توفير وسائل نقل آمنة ونموذجية بشكل راقٍ وحضارى للمواطنين للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

وأوضح أن المطعم السياحي جرى التوجيه بإجراء عملية تعديل له، ليتحول من عبارة تم رفعها على جفاف لتكهينها إلى هذا الشكل الجديد، مع وضع اللمسات الجمالية للهوية البصرية، ليتم استثماره فى العديد من الخدمات بشكل راقٍ وحضاري.

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محافظ أسوان خطى ثابته تكثيف الزراعات أشجار الظل الأشجار المثمرة

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