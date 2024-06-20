من رمي البرتقال إلى رمي الجمرات.. ربح البيع يا عم ربيع (فيديو)

ساعة انفراجة يعقبها استجابة.. كانت كفيلة بتغيير حياة عم ربيع بائع البرتقال لصدقه النية بعدما ظهر في مشهد إيجابي وهو يلقي البرتقال على سيارات الإغاثة المتجهة للأشقاء في غزة.

"فمن رمي البرتقال لرمي الجمرات"، فاز عم ربيع بصدق نيته برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة ليقطف أشهر بائع فاكهة في مصر القلوب كما قطف ثمرات رزقه.

زاد الخير على عم ربيع وظهر أصحاب المواقف الإيجابية والتي رغبت في تقديم المساعده والدعم لبائع البرتقال بتخصيص محل له لبيع فاكهته، والوفاء برحلة الحج.

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