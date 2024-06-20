الخميس 20 يونيو 2024
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جولات بمحلات الملابس وحافلات مكشوفة.. "الداخلية" تحتفل مع الأيتام بعيد الأضحى (صور)

الداخلية
الداخلية

نظمت وزارة  الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن، احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وجرى خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم.

 جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي للوزارة، والتواصل مع كل فئات المجتمع، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وفي لفتة إنسانية من الوزارة نحو الأطفال الأيتام، جرى اصطحابهم إلى عدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد، ما ساهم في إدخال الفرحة على قلوبهم في عيد الأضحى.

كما قامت الوزارة باصطحاب الأطفال داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين، وكذا اصطحابهم للمتنزهات العامة والأماكن المخصصة للأطفال في أجواء تجوبها الفرحة والبهجة بالعيد.

وقد كان لتلك المبادرة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، كما أعرب القائمون على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

وزارة الداخلية عيد الأضحى دور رعاية الأيتام رجال الشرطة

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