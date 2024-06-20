الموت فجأة.. أزمة قلبية تخطف شابًا أزهريًا بالفيوم

خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، بعد وفاة شيخ أزهري فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تواجده بمنزل أسرته، حيث شعر بأزمة قلبية وسقط أرضًا.

وتفاجأ أهالي القرية بنبأ وفاة الشاب عبدالله مسعود أحمد رمضان، حاصل على كلية تجارة بجامعة الأزهر، لتتشح القرية بالسواد حزنًا على وفاة الشاب.

وقال علي زايد، أحد أصدقاء الشاب، إن الفقيد كان يشتهر بدماثة الأخلاق، وكان كثير المودة ولا يترك أي فرض من الصلاة، وكان حافظا للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، ويحبه جميع أهالي قريته.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على وفاة الشاب العشريني، داعين الله، عز وجل، أن يغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان، خاصة بسبب صعوبة الصدمة عليهم نظرًا لكونه لم يكن يعاني من أي أمراض، وكان يتمتع بصحة جيدة جدًا، ولكن القدر لم يمهله كثيرًا ليعيش حياته ويفرح بتخرجه.