الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموت فجأة.. أزمة قلبية تخطف شابًا أزهريًا بالفيوم

الموت فجأة.. أزمة
الموت فجأة.. أزمة قلبية تخطف شابًا أزهريًا بالفيوم

خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، بعد وفاة شيخ أزهري فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تواجده بمنزل أسرته، حيث شعر بأزمة قلبية وسقط أرضًا.

وتفاجأ أهالي القرية بنبأ وفاة الشاب عبدالله مسعود أحمد رمضان، حاصل على كلية تجارة بجامعة الأزهر، لتتشح القرية بالسواد حزنًا على وفاة الشاب.

وقال علي زايد، أحد أصدقاء الشاب، إن الفقيد كان يشتهر بدماثة الأخلاق، وكان كثير المودة ولا يترك أي فرض من الصلاة، وكان حافظا للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، ويحبه جميع أهالي قريته.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على وفاة الشاب العشريني، داعين الله، عز وجل، أن يغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان، خاصة بسبب صعوبة الصدمة عليهم نظرًا لكونه لم يكن يعاني من أي أمراض، وكان يتمتع بصحة جيدة جدًا، ولكن القدر لم يمهله كثيرًا ليعيش حياته ويفرح بتخرجه.

الموت فجأة أزمة قلبية شاب ازهري بالفيوم الفيوم قرية كحك بحري

مواد متعلقة

14 مجزرًا لذبح الأضاحى مجانًا بالفيوم

التحالف الوطنى يوزع وجبات مطهية على الأسر الأولى بالرعاية فى الفيوم والجيزة

للحفاظ على الهوية البصرية.. "الفيوم" تستعرض الضوابط البنائية بقرية تونس

تحرير 2671 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالفيوم خلال مايو

خلال مايو.. 9 لقاءات جماهيرية لبحث شكاوى المواطنين وحلها بالفيوم

ما بين مشاريع وخدمات طبية.. دعم متواصل ومستمر لقرى سنورس بالفيوم

"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك

"غسلت عاري".. عامل يقتل ابنته لسوء سلوكها وزواجها عرفيا بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه