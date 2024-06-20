صحة الوادى الجديد تحيل أطباء وموظفين بمستشفى الفرافرة للتحقيق

قرر الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، إحالة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعي بمستشفى الفرافرة والمكلفين بالعمل فترة رفع درجة الاستعداد إلى الشئون القانونية للتحقيق.

كما قرر إحالة مشرف قسم الأشعة بمستشفى الفرافرة للتحقيق للتقصير في مهامه الوظيفية بعدم طلب أو توفير مستلزمات الأشعة عن طريق منظومة الشراء الموحد كما هو متبع.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمستشفى الفرافرة العام لمتابعة العمل ورفع درجة الاستعداد، حيث تفقد العمل بقسم الاستقبال والقسم الداخلي وقسم الأشعة والحضانة والعناية والعمليات والصيدلية، وتم التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية وخاصة الطوارئ وتوافر الأدوية الطبية وخاصة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وقرر هارون، خلال جولته، تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والتأكيد على تفعيل مكتب خدمة المرضى للتسهيل على المترددين على المستشفى، والتنسيق مع إدارة الصيدلة وإدارة التموين الطبي للاستعاضة الفورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الطوارئ، والتنسيق مع الإدارة الهندسية للإبلاغ الفوري عن الأجهزة المعطلة لسرعة اتخاذ إجراءات الإصلاح مع الشركات المتعاقدة للصيانة.