الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة الوادى الجديد تحيل أطباء وموظفين بمستشفى الفرافرة للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

قرر الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، إحالة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعي بمستشفى الفرافرة والمكلفين بالعمل فترة رفع درجة الاستعداد إلى الشئون القانونية للتحقيق.

كما قرر إحالة مشرف قسم الأشعة بمستشفى الفرافرة للتحقيق للتقصير في مهامه الوظيفية بعدم طلب أو توفير مستلزمات الأشعة عن طريق منظومة الشراء الموحد كما هو متبع.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمستشفى الفرافرة العام لمتابعة العمل ورفع درجة الاستعداد، حيث تفقد العمل بقسم الاستقبال والقسم الداخلي وقسم الأشعة والحضانة والعناية والعمليات والصيدلية، وتم التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية وخاصة الطوارئ وتوافر الأدوية الطبية وخاصة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.
وقرر هارون، خلال جولته، تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والتأكيد على تفعيل مكتب خدمة المرضى للتسهيل على المترددين على المستشفى، والتنسيق مع إدارة الصيدلة وإدارة التموين الطبي للاستعاضة الفورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الطوارئ، والتنسيق مع الإدارة الهندسية للإبلاغ الفوري عن الأجهزة المعطلة لسرعة اتخاذ إجراءات الإصلاح مع الشركات المتعاقدة للصيانة.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد احالة الاطباء والصيادلة مستشفى الفرافرة للتحقيق للتقصير فى مهامه الوظيفية توفير مستلزمات الاشعة التاكد من الانضباط الادارى

مواد متعلقة

الوادى الجديد تواصل رفع الرمال المتحركة من الطرق السريعة

زيادة أعداد صكوك الأضاحى بأوقاف الوادى الجديد لـ119

إحالة طبيب بوحدة صحية فى الوادى الجديد للتحقيق

الوادى الجديد تسجل ثالث حالة وفاة أثناء أداء مناسك الحج

وفاة ثاني حالة من الوادى الجديد أثناء أداء مناسك الحج

محافظ الوادى الجديد: ذبح وتوزيع 61 أُضحية و13 طن لحوم للمستحقين

"صحة الوادى الجديد": استمرار وجود الفرق الطبية بأماكن التجمعات والمتنزهات للكشف على المواطنين

حسن الخاتمة.. وفاة حاج بعرفات من الوادى الجديد

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه