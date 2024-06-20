موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

كما تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 كذلك يتم تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا تحدث فجوة بين صرف الراتبين للعاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

نوضح في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة وكذلك موعد صرف مرتبات اغسطس 2024.

يتم تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث يكون متاح صرف مرتبات يوليو للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة من 18 يوليو 2024 ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كما اعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024 ضمن كتابها الدوري الصادر عن موعد صرف المرتبات بحيث يبدا صرف مرتبات شهر أغسطس من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

جدول مرتبات العاملين 2024