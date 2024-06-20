الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

المرتبات
المرتبات

كما تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 كذلك يتم تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا تحدث فجوة بين صرف الراتبين للعاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 

نوضح في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024  وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة وكذلك موعد صرف مرتبات اغسطس 2024.

يتم تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث  يكون متاح صرف مرتبات يوليو للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة من 18 يوليو 2024 ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

 كما اعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024 ضمن كتابها الدوري الصادر عن موعد صرف المرتبات بحيث يبدا صرف مرتبات شهر أغسطس من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

لليوم الثالث.. تواصل صرف معاشات يونيو

جدول مرتبات العاملين 2024 

  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها  7000 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها  تبلغ 6500 جنيه.
  • صرف مرتبات شهر يوليو 2024 الدرجة الوظيفية  السادسة وما يعادلها  تبلغ 6000 جنيه.
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بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

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تعرف على موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024

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