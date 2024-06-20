تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (2000) طن بضائع و(348) شاحنة و(59) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(299) شاحنة و(47) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (1000) طن بضائع و(49) شاحنة و(12) سيارة.

ميناء سفاجا اليوم

حيث غادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة "الرياض"، بينما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و340 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرت نفرتيتي، آيلة وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 783 راكبًا بموانئها.