الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يواجه العين.. عودة بطولة الأفروآسيوية من جديد فى يناير 2025 بالدوحة

الأهلي
الأهلي

كشفت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الخميس، عن عودة بطولة الأفروآسيوية لكرة القدم من جديد، والتي تجمع بين بطلَي دوري الأبطال في قارتَي إفريقيا وآسيا لموسم 2023- 2024.

كان فريق الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بينما توّج فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا.

الدوحة تستضيف عودة بطولة الأفروآسيوية بين الأهلي والعين

وأشارت الصحيفة القطرية في تقريرها، إلى أنه وفقًا لمصادرها الخاصة، فإن بطولة الأفروآسيوية لكرة القدم ستعود مجددًا، وستجمع بين دوري أبطال إفريقيا وآسيا لموسم 2023-2024، أي بين ناديي الأهلي والعين الإماراتي.

وأضافت الصحيفة، أن الدوحة ستستضيف بطولة الأفروآسيوية، على أن تُقام المباراة على ستاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك في شهر يناير 2025.

وكشفت الصحيفة عن الجوائز المالية للفائز بلقب البطولة الأفروآسيوية، حيث سيحصل المتوّج باللقب على 3 ملايين دولار.

يذكر أن بطولة كأس الأفروآسيوية، قد أُقيمت في 11 نسخة، من عام 1986 وحتى عام 1998 القرن الماضي، ولكن تم إيقافها، بعدما قرَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق مقترح كأس العالم للأندية.

ويُعد فريق الزمالك الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأفروآسيوية، بعدما شارك في 3 نسخ، وحصد اللقب مرتين.

بينما توّجت أندية الأهلي، الوداد المغربي، الترجي والإفريقي التونسيين، ووفاق سطيف الجزائري، بلقب كأس الأفروآسيوية مرة واحدة فقط.

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جدير بالذكر أن ناديي الأهلي والعين قد حسما تواجدهما للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تُعد بديلًا لكأس العالم للأندية السنوية، والتي يقام النهائي يوم 18 من ديسمبر المقبل.

وأكد "فيفا" في وقت سابق، أن بطولة كأس إنتركونتيننتال ستشهد مشاركة أبطال القارات المختلفة، والهدف منها أن تكون بديلة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تغير نظامها لتُقام كل 4 سنوات، وذلك بداية من عام 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

الآفرواسيوية بطولة الأفروآسيوية الاهلى العين الاماراتى الدوحة

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