الخميس 20 يونيو 2024
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بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع قرب بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب 3 ثانوي يحرص الطلبة على معرفة رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdfمن موقع وزارة التربية والتعليم عبر جوجل، من قبل الشعبتين العلمي والأدبي، حيث ستفصلنا ساعات قليلة على بدء ماراثون الامتحانات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdfمن موقع وزارة التربية والتعليم 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم، والنماذج الاسترشادية، وموعد انتهاء الامتحانات والجدول.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

يستكمل جميع طلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، بدء من يوم السبت الموافق 22 من يونيو ليوم 20 يوليو المقبل، وسوف تمثل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أهمية لهم للمراجعة النهائية وذلك من قبل الامتحانات.

النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2024 للصف الثالث الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم بمصر رابط مباشر للحصول على جميع نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة؛ من أجل أن يتمكن طلبة الصف الثالث الثانوي عبر مراجعة المواد قبل الامتحان.

للحصول على كل نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة في عام 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط ثم قم بالضغط من هنا.

إجابة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

يتاح لكافة الطلاب الحصول على إجابة كل نماذج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويكون من خلال الرابط اضغط من هنا.

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وستنتهي امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل، وستسير وفقًا للجدول التالي:

  • السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية
  • يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية
  • السبت 29 يونيو 2024: مادة الفيزياء + التاريخ
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى
  • السبت 6 يوليو 2024: مواد الكيمياء + الجغرافيا
  • الأربعاء 10 يوليو 2024: مواد الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع
  • السبت 13 يوليو 2024: مادة التفاضل والتكامل
  • الأربعاء 17 يوليو 2024: مواد (الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق)
  • السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا
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