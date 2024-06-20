الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": إسرائيل رفضت دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم

شاحنتي غاز من معبر
شاحنتي غاز من معبر كرم أبو سالم

رصد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تزيد من أزمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أنه خلال هذا اليوم دخل إلى معبر كرم أبوسالم 4 شاحنات من الغاز ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجعت شاحنتين، مشددًا على أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 10 شاحنات فقط من الوقود.

سلطات الاحتلال تحاول أن تصعب من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية

وأضاف رجب، خلال مداخلة عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، أن سلطات الاحتلال تحاول أن تصعب من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها أعلنت منذ أيام عن هدنة تكتيكية في المنطقة الواصلة بين معبر كرم أبوسالم وطريق صلاح الدين وصولًا للمستشفى الأوروبي، ولكن لم تلتزم بها.

 استهداف المدنيين في مخيم الشابورة من خلال الطائرات المسيرة

وأشار إلى أن العمليات العسكرية تتواصل في جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما الواقعة في عمق المدينة، لافتًا إلى استهداف المدنيين في مخيم الشابورة في رفح الفلسطينية من خلال الطائرات المسيرة والغارات.

 

مراسل اكسترا نيوز شاحنتين معبر كرم أبو سالم غاز إسرائيل

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