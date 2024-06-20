رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للمدارس الحكومية

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية خلال الفترة الأخيرة، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع بدأ التقديم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 لأولى ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، بداية شهر يونيو الجاري.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

ويستمر التسجيل عبر رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 التالي (هنا) مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة، وذلك خلال فترة التقديم لمدة شهر.

آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024

اخر موعد للتقديم لأولى ابتدائي 2024، نهاية الشهر الجاري، الموافق 30 يونيو 2024 الجاري.

ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024

ضرورة الالتزام بعدة ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، والتي جاءت كالتالي، أنه لابد أن الطفل المتقدم يكون عمره ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

كما يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة، يجب أن يراعي ولي الأمر كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني.

كما أن القبول الأساسي للطفل يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات وليس عند التقديم إلكترونيا فقط، وعلى ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حسب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024.