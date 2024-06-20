الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مصر لم تتوان طيلة الأشهر الماضية عن التحرك لوقف حرب غزة

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار نهائيا في قطاع غزة واستعادة الأسرى والمحتجزين ووضع نهائية للحرب الدامية منذ 8 أشهر، مشيرًا إلى إشادة مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن، عاموس هوكستين، بجهود مصر فى الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة، الذي يؤكد على جهودها الرائدة.

ولفت "الخشن"، في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن مصر لم تتوان طيلة الأشهر الماضية عن التحرك عربيًا وإقليميًا ودوليًا لوقف الحرب والكارثة في قطاع غزة، بالتوازي مع تحمل العبء الأكبر من المساعدات الإنسانية للقطاع طيلة الشهور الماضية، فمصر تحملت ولا تزال أكثر من 80% من المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاتفاق المعلن من الرئيس الأمريكي بايدن يحظى بموافقة مصر وقطر ومجموعة السبع ومجلس الأمن، وهناك جهود مكثفة لتنفيذه وقبول الطرفين كل من إسرائيل وحركة حماس للاتفاق ووقف إطلاق النار، بعد سقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات وشل البنية التحتية في قطاع غزة.

واختتم النائب أحمد الخشن، بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن  والمحكمة الجنائية الدولية، بمواصلة الجهود لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة، وتوقيع العقوبات على دولة لاحتلال لأنها تمارس جريمة إبادة جماعية.

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل تعنته فى دخول المساعدات إلى غزة

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تقديرات أمريكية: 50 محتجزًا إسرائيليًا فقط على قيد الحياة فى غزة

 

النائب احمد الخشن مجلس النواب مصر قطاع غزة الرئيس الأمريكي بايدن مبعوث الرئيس الأمريكي

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