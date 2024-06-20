الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوصفتين مميزتين.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع في الفرن
طاجن الكوارع في الفرن

تعرفوا طريقة عمل الكوارع  حيث انه من الأكلات المصرية الشعبية التي تُقدم في المناسبات وخاصة عيد الأضحى  لجميع افراد الاسرة  تعرفوا على طريقة تحضيرها من خلال الوصفات التالية لان الكوارع من الأطباق المهمة التي من الممكن أن تقدم في عيد الاضحي 2024  لها الكثير من الفوائد الرائعة إلى جانب طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن، كما نقدم طريقة عمل الكوارع. 

طريقة عمل الكوارع 

1-كيلو من الكوارع المسلوقة.

2- بطاطس.

3-فصوص من الثوم.

4-ثمرة من الجزر.

5-ربطة من الكرات.

6-ربطة من الكزبرة الخضراء.

7-ملعقة كبيرة من الصلصة.

8-ملعقة صغيرة من الملح.

9-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

10-ورق لورى مطحون.

11-كزبرة حسب الرغبة .

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بطريقتين مختلفتين.. طريقة تنظيف رجل العجل "الكوارع" في عيد الأضحى 2024

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لا حصر لها.. فوائد تناول الكوارع فى عيد الأضحى 2024

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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة

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طريقة عمل الكوارع فى أسرع وقت ممكن قبل العيد

طريقة تجهيز الكوارع

  • الخطوة الاولي نقوم بتنظيف الكوارع بشكل جيد من خلال غسلها بالملح والدقيق، ونقعها في الماء لمدة ساعة على الاقل.
  • الخطوة الثانية نقوم بتشويح الكوارع على النار مع البصل والحبهان، وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
  • الخطوة الثالثة نضيف الماء اليها ونتتركها حتى تسلق، ويتم خليها من العظام.
  • الخطوة الرابعة في صينية على النار يتم وضع الزيت ويشوح به البصل المفروم والثوم ويقلبوا على النار مع إضافة ورق اللورى المطحون والحبهان.
  • الخطوة الخامسة نقوم بالاضافة الكرات المفروم والجزر المفروم والكزبرة الخضراء وتقلب المكونات.
  • الخطوة السادسة نضيف البهارات وصلصة الطماطم والقليل من الماء المغلي.
  • الخطوة السابعة نقوم بقلي البطاطس في الزيت ونحضر طاجن نضع به طبقة من البطاطس ويتم توزيع الكوارع عليها.

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن 

  • الخطوة الاولي نقوم بغسل الكوارع بالخل والملح والليمون.
  • الخطوة الثانية ننقع الماء لمدة لا تقل عن ساعة.
  • الخطوة الثالثة نقوم بتغلى الكوارع على النار في الماء للقليل من الوقت وتتم تصفيتها.
  • الخطوة الرابعة نضع صينية على النار يتم وضع الزيت والكوارع مع الهيل وورق الغار، وتقلب المكونات جيدا حتى تتشوح.
  • الخطوة الخامسة نضيف الماء والبصلة بعد تقطيعها إلى أرباع وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
  • الخطوة السادسة نترك الكوارع على النار حتى الغليان وحتى يتم الطهي.
  • الخطوة السابعة نحضر طاجن للفرن وتوضع به الكوارع، وتضاف إليها شرائح البصل.
  • الخطوة الثامنة والاخيرة نوضع الطاجن في الفرن ويترك لمدة لا تقل عن ساعة حتي الطهي.
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