بوصفتين مميزتين.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

تعرفوا طريقة عمل الكوارع حيث انه من الأكلات المصرية الشعبية التي تُقدم في المناسبات وخاصة عيد الأضحى لجميع افراد الاسرة تعرفوا على طريقة تحضيرها من خلال الوصفات التالية لان الكوارع من الأطباق المهمة التي من الممكن أن تقدم في عيد الاضحي 2024 لها الكثير من الفوائد الرائعة إلى جانب طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن، كما نقدم طريقة عمل الكوارع.

طريقة عمل الكوارع

1-كيلو من الكوارع المسلوقة.

2- بطاطس.

3-فصوص من الثوم.

4-ثمرة من الجزر.

5-ربطة من الكرات.

6-ربطة من الكزبرة الخضراء.

7-ملعقة كبيرة من الصلصة.

8-ملعقة صغيرة من الملح.

9-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

10-ورق لورى مطحون.

11-كزبرة حسب الرغبة .

طريقة تجهيز الكوارع

الخطوة الاولي نقوم بتنظيف الكوارع بشكل جيد من خلال غسلها بالملح والدقيق، ونقعها في الماء لمدة ساعة على الاقل.

الخطوة الثانية نقوم بتشويح الكوارع على النار مع البصل والحبهان، وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثالثة نضيف الماء اليها ونتتركها حتى تسلق، ويتم خليها من العظام.

الخطوة الرابعة في صينية على النار يتم وضع الزيت ويشوح به البصل المفروم والثوم ويقلبوا على النار مع إضافة ورق اللورى المطحون والحبهان.

الخطوة الخامسة نقوم بالاضافة الكرات المفروم والجزر المفروم والكزبرة الخضراء وتقلب المكونات.

الخطوة السادسة نضيف البهارات وصلصة الطماطم والقليل من الماء المغلي.

الخطوة السابعة نقوم بقلي البطاطس في الزيت ونحضر طاجن نضع به طبقة من البطاطس ويتم توزيع الكوارع عليها.

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن