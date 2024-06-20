الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، تسليم ٢ طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة. 

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتيِّ الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين، من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم. 

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وثمَّن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين في القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة. 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي التي تم استلامها اليوم، تُعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين. 

من جهته، أشار الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه تمت مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل، وفقًا للضوابط المحددة. 

صكوك الأضاحي تسلم أطنان لحوم الأسر الأولى بالرعاية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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