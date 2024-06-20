الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهد والدعم المصري تجاه القضية الفلسطينية متواصل منذ اللحظة الأولى لنشأة هذه القضية، ومستمر حتى اللحظة الحالية، لافتًا إلى أن الدعم المصري منذ عام 1948 كان على كل المستويات، سواء السياسي أو العسكري أو الإغاثي.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في كل مرة يتعرض الشعب الفلسطيني للعدوان الإسرائيلي كانت مصر في مقدمة من يقدمون الدعم ويقفون بجانب الفلسطينيين، موضحًا أن العمل المصري كان على الجانب الدبلوماسي من خلال الاتصال بالأطراف المباشرة للتدخل في القضية الفلسطينية، وحل الصراع مع دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، وكذلك الاتصال بالأطراف ذات الصلة وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية.

جهود مصرية كبيرة لدعم غزة 

وشدد على أن القضية الفلسطينية أخذت منحى آخر بشأن تقديم الدولة المصرية المساعدات للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البري، موضحًا أن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا منذ وقوع العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر حتى احتلال السلطات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من المعبر، وهو ما يعكس سياسة التجويع التي تتبعها سلطات الاحتلال جنبًا إلى جنب مع القصف المتواصل للمدنيين الفلسطينيين.

استاذ علوم سياسية أكتوبر معبر رفح العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية

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