الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد بدء الفصل رسميا.. تفاصيل طقس أول أسبوع في الصيف

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، أن حالة الطقس أول أسبوع في فصل الصيف، اعتبارا من اليوم الخميس حتى منتصف الأسبوع المقبل، تشهد خلاله البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، تكون شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية،مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية. 

أوضحت أنه اعتبارا من طقس غدا الجمعة، تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة

جنوب سيناء: تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

شمال الصعيد:  تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة

جنوب الصعيد: تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة

وكانت قد أعلنت الهيئة أن اليوم الخميس 20 يونيو، هو أول أيام فصل الصيف رسميا فلكيا، ويستمر قرابة ثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

أول أيام فصل الصيف

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المعروف أن من سمات فصل الصيف هو ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة علىالرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأوضحت الهيئة، أن في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة، ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، مع وصول الكتل الهوائية إلى مصر عبر  البحر المتوسط حاملة المزيد من الرطوبة والتي تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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