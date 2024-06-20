الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مُثمرة فى شوارع 17 محافظة

شجرة مثمرة
شجرة مثمرة

كشف عمرو الديب، مؤسس مبادرة "شجّرها"، عن تفاصيل المبادرة، موضحًا أن الهدف منها هو نشر ثقافة زراعة الأشجار في القاهرة والمحافظات.

وقال خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن فكرة المبادرة جاءت له في أبريل 2016، عندما شاهد أشخاصًا يأكلون من شجرة توت أمام منزله بالعبور، ففكر في تشجير الشارع الذي يقيم به بأشجار مثمرة لتكون صدقة جارية، ويستفيد الناس من ثمارها، مشددًا على أن الفكرة انتشرت بشكل كبير ولا يوجد شارع في العبور حاليًا يخلو من الأشجار.

وأضاف، المبادرة في البداية كانت زراعة مدينة العبور والحي الذي يقيم فيه، ولكن الأمر تطور وأصبحت المبادرة تشمل مصر بأكملها، لافتًا إلى أنه تمت زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مثمرة في شوارع 17 محافظة مصرية منذ 2016، وبالتعاون مع بعض الدول العربية.

وتابع مؤسس مبادرة "شجّرها"، أنه بدأ المبادرة بمفرده، ولكن الآن أصبح هناك آلاف المتطوعين يشاركون حاليًا في المبادرة، وبالتعاون مع بعض الوزارات مثل: البيئة والثقافة والشباب والرياضة والتخطيط، بالتعاون مع المحافظات والمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن أسوان تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم وصلت لـ50 درجة مئوية، منوهًا بأنهم نشروا منشورًا عبر صفحة المبادرة بإعلانهم عن استعدادهم لزراعة أشجار مثمرة وخشبية بأسوان، ومكتب المحافظ تواصل معهم للتنسيق لزراعة الأشجار.

الاشجار زراعة أشجار مدينة العبور

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