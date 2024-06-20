تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

أفادت تقارير صحيفة جزائرية، عن وجهة الدولي زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري وهدف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق الجزائرية": "المدافع بالفعل في طريقه للدوري البلجيكي وتحديدًا عبر بوابة نادي سينت ترويدن".

وأضافت الصحيفة: "اللاعب الجزائري الدولي يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عن الانضمام لنادي الأهلي والدوري السعودي المرحلة المقبلة".

وأوضحت الصحيفة: "بلعيد توصل لاتفاق شبه نهائي مع مسئولي النادي البلجيكي على مدة عقده وقيمته المالية التي تصل لحوالي 500000 يورو".

وأكملت: "اللاعب سيصل بلجيكا مطلع الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي، قبل الانضمام لنادي سينت ترويدن".

ويعد بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري هدفًا رئيسيًا لمسئولي نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024)، تحسبًا لرحيل محمد عبدالمنعم، الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي الفترة المقبلة، رافضًا الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وجاء فريق "سينت ترويدن" بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البلجيكي الموسم المنقضي 2023-2024.

انضم بلعيد لاتحاد العاصمة الجزائر خلال موسم 2020-2021، قادمًا من مواطنه نادي نصر حسين داي، حيث ساهم في تتويج الفريق الجزائري بكأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم قبل الماضي 2022-2023، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

كما توج بلعيد مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، بهدف نظيف.