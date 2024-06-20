الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير جزائرية.. بلعيد يوجه صدمة قوية للأهلى

بلعيد
بلعيد

أفادت تقارير صحيفة جزائرية، عن وجهة الدولي زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري وهدف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق الجزائرية": "المدافع بالفعل في طريقه للدوري البلجيكي وتحديدًا عبر بوابة نادي سينت ترويدن".

وأضافت الصحيفة: "اللاعب الجزائري الدولي يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عن الانضمام لنادي الأهلي والدوري السعودي المرحلة المقبلة".

وأوضحت الصحيفة: "بلعيد توصل لاتفاق شبه نهائي مع مسئولي النادي البلجيكي على مدة عقده وقيمته المالية التي تصل لحوالي 500000 يورو".

وأكملت: "اللاعب سيصل بلجيكا مطلع الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي، قبل الانضمام لنادي سينت ترويدن".

ويعد بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري هدفًا رئيسيًا لمسئولي نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024)، تحسبًا لرحيل محمد عبدالمنعم، الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي الفترة المقبلة، رافضًا الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وجاء فريق "سينت ترويدن" بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البلجيكي الموسم المنقضي 2023-2024.

انضم بلعيد لاتحاد العاصمة الجزائر خلال موسم 2020-2021، قادمًا من مواطنه نادي نصر حسين داي، حيث ساهم في تتويج الفريق الجزائري بكأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم قبل الماضي 2022-2023، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

كما توج بلعيد مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، بهدف نظيف.

زين الدين بلعيد اتحاد العاصمة الجزائري الميركاتو الصيفي 2024 الاهلى فترة الانتقالات الصيفية 2024

مواد متعلقة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

الأهلى ينهى صفقة "بلعيد" مقابل 750 ألف دولار

الزمالك ينسحب من صفقة زين الدين بلعيد بسبب الأزمة المالية

بلعيد وعطية الله وكوناتيه الأقرب.. صفقات الأهلى فى الصيف

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه