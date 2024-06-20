الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام 1417 كيلو أغذية فاسدة خلال إجازة العيد بالمنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الحملات التفتيشية الموسَّعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرَّحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن المرور على 778 منشأة غذائية، وتم سحب 389 عينة وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية، وإعدام ١٤١٧ كجم و٥٨٣ لتر أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط ١٤٢ كجم و١٩٣٩ لتر أغذية متنوعة لفحصها، وتحرير ٣٥٦ محضرًا لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية،  تم تحرير عدد ٤١٥ محضر عدم حمل العاملين شهادات صحية، فضلًا عن تم إعداد مذكرات غلق إدارى العدد ٢٤٢ منشأة غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، مؤكدة على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين.

محافظة المنوفية حملات تفتيشية إعدام أغذية فاسدة تحير ٧٧١ محضر إجازة عيد الأضحى

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