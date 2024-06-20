الخميس 20 يونيو 2024
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وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى بعد توجيهه بترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجَّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توجيهاته بترميم مقبرة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

وقال وزير الأوقاف في منشورٍ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باسمي وباسم جميع قيادات وزارة الأوقاف وأئمتها وجميع العاملين بها، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه الكريم بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله)".

ووجًّه الرئيس السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

يُذكر أن الضريح الموجود في منطقة دقادوس، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، غُمر بالمياه نتيجة عطل مفاجئ بمحطة الصرف الصحي.

وزير الأوقاف السيسي الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد مختار جمعة ترميم

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