الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام 1300 كيلو لحوم وأطعمة فاسدة خلال حملات صحية مكثفة في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط، حملات مكثفة بمناسبة خلال عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.

ضبط منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة

أسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، على المطاعم وأماكن التجهيز بدمياط الجديدة عن المرور، مساء الثلاثاء، على 16 منشاة منها 2 منشأة بهما خطر داهم على الصحة العامة، كما وتم تحرير37 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة تم اعدام 245 كيلو أغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم ضبط 138كيلو لحم مفروم ودجاج متغير الخواص الطبيعية ومجهول المصدر.

كما تم المرور مساء الأربعاء على 16مطعم ومحل تجهيز، منها 7 تدار بدون ترخيص  ومحل به خطر داهم على الصحة العامة وتم تحرير32 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 755 كيلو أغذية وزيوت طعام من الطاسة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 193كيلو لحم مفروم مجهول المصدر.

تموين دمياط صحة دمياط صحة دمياط اليوم أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

خلال العيد.. الكشف بالمجان على 4 آلاف مواطن فى دمياط

إعدام طن أغذية فاسدة فى حملة مكبرة بدمياط

"عيد آمن" على شاطئ دمياط الجديدة.. إنقاذ 181 مواطنًا من الغرق وإعادة 158 طفلًا تائهًا

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

إحالة مدير مستشفى مناوب للتحقيق فى محافظة دمياط

إنقاذ 61 مصطافا من الغرق في رأس البر

إقبال متزايد على عيادة التأمين الطبى المتنقلة فى دمياط

مراكز شباب دمياط تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه