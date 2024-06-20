إعدام 1300 كيلو لحوم وأطعمة فاسدة خلال حملات صحية مكثفة في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط، حملات مكثفة بمناسبة خلال عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.

ضبط منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة

أسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، على المطاعم وأماكن التجهيز بدمياط الجديدة عن المرور، مساء الثلاثاء، على 16 منشاة منها 2 منشأة بهما خطر داهم على الصحة العامة، كما وتم تحرير37 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة تم اعدام 245 كيلو أغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم ضبط 138كيلو لحم مفروم ودجاج متغير الخواص الطبيعية ومجهول المصدر.

كما تم المرور مساء الأربعاء على 16مطعم ومحل تجهيز، منها 7 تدار بدون ترخيص ومحل به خطر داهم على الصحة العامة وتم تحرير32 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 755 كيلو أغذية وزيوت طعام من الطاسة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 193كيلو لحم مفروم مجهول المصدر.