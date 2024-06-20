بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة البنوك والبورصة للعمل

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وبورصة الأوراق المالية، نشاطها اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك والعطلة الأسبوعية الاعتيادية.

وقالت مصادر في البنك المركزي والبورصة، إن البنوك والبورصة سيعودان للعمل اعتبارًا من الأحد المقبل في مواعيدهما الطبيعية.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالنسبة لموظفي البنوك وحتى الثالثة من بعد الظهر، وبالنسبة للمواطنين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية من بعد الظهر.

البورصة تبدأ جلسة التداول الرئيسية من الساعة العاشرة صباحًا

وبالنسبة للبورصة، فتبدأ جلسة التداول الرئيسية بالسوق، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.