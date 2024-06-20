الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة البنوك والبورصة للعمل

البنوك
البنوك

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وبورصة الأوراق المالية، نشاطها اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك والعطلة الأسبوعية الاعتيادية.

وقالت مصادر في البنك المركزي والبورصة، إن البنوك والبورصة سيعودان للعمل اعتبارًا من الأحد المقبل في مواعيدهما الطبيعية.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالنسبة لموظفي البنوك وحتى الثالثة من بعد الظهر، وبالنسبة للمواطنين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية من بعد الظهر.

البورصة تبدأ جلسة التداول الرئيسية من الساعة العاشرة صباحًا

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

وبالنسبة للبورصة، فتبدأ جلسة التداول الرئيسية بالسوق، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

البنوك العاملة الأوراق المالية المصرية بورصة الأوراق العطلة الأسبوعية عيد الأضحى المبارك

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